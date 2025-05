Wanda Nara i divorzi i tradimenti lo scandalo La China la leucemia | Temevo mi restassero 24 ore di vita Mauro Icardi? Mi fidavo

Wanda Nara è pronta a tornare sul palcoscenico di Sognando Ballando, lasciando alle spalle un anno di scandali e sofferenze personali. Dopo i tradimenti, i divorzi e la lotta contro la malattia, la showgirl si reinventa sotto i riflettori. Questo ritorno non è solo una sfida artistica, ma anche un simbolo di resilienza in un'epoca in cui la celebrazione del "rinascere" è più forte che mai. Scoprite come Wanda affronta questa nuova avventura

Un anno e mezzo dopo la vittoria del programma Wanda Nara è pronta a tornare sulla pista di Ballando con le stelle o meglio, su quella di Sognando Ballando con le. 🔗 Leggi su Leggo.it © Leggo.it - Wanda Nara, i divorzi, i tradimenti, lo scandalo La China, la leucemia: «Temevo mi restassero 24 ore di vita. Mauro Icardi? Mi fidavo»

L-Gante volta pagina dopo Wanda Nara, su Instagram la foto con la nuova compagna

L-Gante segna un nuovo inizio dopo la sua relazione con Wanda Nara. Attraverso un post su Instagram, il rapper argentino ha condiviso un momento intimo con la sua nuova compagna, mostrando le loro mani intrecciate.

