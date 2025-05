Volley Modena in finale playoff per la promozione in A2 femminile contro Ostiano

Il Volley Modena si prepara a scrivere un nuovo capitolo della sua storia, affrontando Ostiano nella finale playoff per la promozione in A2 femminile. Dopo un cammino avvincente, le modenesi sanno che ogni punto conta. La sfida si fa ancora più interessante: Ostiano, dopo una sorprendente eliminazione, è affamata di rivincita. I tifosi possono aspettarsi emozioni forti e colpi di scena. È il momento di unirsi e supportare la squadra in questo grande sogno!

Il Volley Modena si gode la qualificazione alla finale dei playoff per la promozione in A2 femminile di pallavolo, ma non c’è tempo da perdere, e la testa va già alla doppia sfida con Ostiano, che arriva leccandosi le ferite per l’inattesa eliminazione contro Villa Cortese, che farà suonare qualche campanello ai tifosi modenesi, visto che giusto una dozzina di anni fa, acquistando il titolo di Villa Cortese, nacque la Liu-Jo Volley. Sono state decise le date e gli orari della finale, che vedrà il Volley Modena ospitare Ostiano domani pomeriggio alle 17.30, mentre la finale di ritorno, con eventuale golden set in caso di parità nei punti, si giocherà ad Ostiano sabato 7 giugno alle 20. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Volley Modena in finale playoff per la promozione in A2 femminile contro Ostiano

Playoff Regionali: Stadium Mirandola e Volley Modena in campo per la promozione

Nel cuore della stagione sportiva, i playoff regionali accendono la passione del volley. Stadium Mirandola e Volley Modena si preparano a dar vita a un emozionante torneo per la promozione.



Il Volley Modena si prepara per la finale playoff contro Ostiano, mentre le giovanili modenesi competono nelle Finali Nazionali.

Volley Modena trionfa nei playoff A2, Moma Anderlini in finale scudetto Under 18



Playoff di pallavolo: Volley Modena sfida MTS Tecnicaer Santena per la finale B1 femminile

Il Volley Modena cerca il passaggio alla finale dei playoff B1 femminile contro MTS Tecnicaer Santena, dopo la vittoria 3-1.