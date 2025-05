Volley Italia sconfitta in amichevole | l’Iran passa al tie-break Romanò top scorer

Un'amichevole che fa riflettere: l'Italia di volley maschile, dopo un avvio promettente, si arrende all'Iran in un emozionante tie break. Romanò si distingue come top scorer, ma la sconfitta evidenzia la necessità di affinare strategie e coesione. Questo match segna un punto di partenza cruciale in vista delle sfide future. La squadra è pronta a trasformare questo passo falso in un'opportunità di crescita!

L’Italia ha perso l’amichevole contro l’Iran andata in scena a Cavalese (in provincia di Trento), cedendo al cospetto degli asiatici per 3-2 (23-25; 25-18; 14-25; 25-21; 15-11) di fronte al pubblico del Pala Arpad Weisz. La nostra Nazionale di volley maschile è stata sconfitta nel secondo test di questo avvio di stagione dopo quello vinto cinque giorni fa contro la Germania sempre al tie-break. Gli azzurri torneranno in campo domani (sabato 31 maggio, ore 18.30) per fronteggiare sempre l’Iran a Padova, poi sarà tempo di pensare al debutto nella Nations League (esordio a Quebec City dall’11 al 15 giugno). 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Volley, Italia sconfitta in amichevole: l’Iran passa al tie-break, Romanò top scorer

