’Voler bene all’Italia’ Dai piccoli comuni i grandi esempi green

Ha preso il via ieri la ventunesima edizione di ’Voler Bene all’Italia’, il viaggio di Legambiente alla scoperta dell’Italia green nei piccoli comuni. La prima tappa è stata Arcidosso, simbolo della transizione ecologica nei piccoli comuni, dove rinnovabili, economia circolare, agroecologia e turismo sostenibile contribuiscono a invertire la rotta dello spopolamento. Qui esistono una cooperativa di comunità che si sta impegnando a valorizzare un tipo di accoglienza turistica virtuosa e sostenibile e progetti di territorio che strizzano l’occhio alla transizione ecologica come la nuova rete di teleriscaldamento in via di realizzazione. 🔗 Leggi su Lanazione.it