vogliamo giustizia tor san lorenzo fiaccolata per nahid

Centinaia di fiaccole hanno illuminato la notte di Tor San Lorenzo, manifestando un forte desiderio di giustizia per Nahid Miah, il benzinaio tragicamente ucciso. Questo corteo silenzioso non è solo un omaggio a un uomo e a un padre, ma rappresenta anche un grido collettivo contro la violenza che affligge le nostre comunità. La sua storia ci ricorda l'importanza della sicurezza nei luoghi di lavoro e dell'unità tra cittadini. Unisciti alla lotta!

Centinaia di fiaccole in onore di Nahid. Un lungo corteo silenzioso ha attraversato le strade di Tor San Lorenzo per rendere omaggio a Nahid Miah, il benzinaio ucciso marted√¨ scorso durante una rapina nel suo distributore in via delle Pinete. Un uomo, un padre, un lavoratore instancabile. Uno di quei volti che in molti nella zona conoscevano, sempre gentile, sempre al suo posto dietro la pompa di benzina, mai un gesto fuori tono. La sua vita √® stata spezzata da una coltellata, in un gesto di violenza insensata che ha lasciato una comunit√† sgomenta. Da Largo San Lorenzo, la folla si √® mossa in silenzio, una candela in mano, lo sguardo basso, il cuore carico di dolore.