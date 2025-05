Vittoria Bussi | Io atleta indipendente Record dell’Ora e del mondo | sfida fisiologica e mentale

Vittoria Bussi sta riscrivendo la storia del ciclismo: nel maggio dei record, ha conquistato il primato mondiale dell’Inseguimento Individuale, fermando il cronometro a 4'23".642. Ma non è solo una questione di numeri: la sua vittoria è una sfida contro i propri limiti, un richiamo all'importanza della determinazione e della resilienza. In un'epoca in cui le sfide personali sono al centro della vita di molti, Vittoria ci dimostra che l'impossibile può diventare

Il maggio dei record. Non si scorderà facilmente queste settimane Vittoria Bussi, ciclista azzurra reduce da due prestazioni semplicemente incredibili in Messico, precisamente dal velodromo di Aguascalientes, dove ha segnato il primato mondiale dell'Inseguimento Individuale sui 4 chilometri registrando il tempo di 4'23".642, impresa preceduta dal nuovo Record dell'Ora (50.267), dove ha migliorato di 188 metri quello precedente, di cui la romana era comunque detentrice. Prestazioni da sogno e di grande insegnamento per un'atleta che scende in pista in qualità di vera outisider, considerata la sua natura di sportiva indipendente, affidandosi quindi a metodologie di finanziamento autonome, con la ricerca personale di sponsor e con il supporto di campagne di crowdfunding.

Ciclismo su pista, Vittoria Bussi firma il record del mondo nell’inseguimento individuale

Vittoria Bussi si riconferma protagonista del ciclismo su pista, firmando un nuovo record mondiale nell'inseguimento individuale.

VITTORIA BUSSI. VI RACCONTO I MIEI DUE RECORD: «UNA MARATONA E I 1500 METRI RAVVICINATI, TANTA FATICA MA TANTA SODDISFAZIONE»

