Visodent chiude all’improvviso ipotesi truffa dietro le cliniche scomparse

Visodent, la catena di cliniche odontoiatriche che affollava la Sicilia, ha chiuso i battenti in modo inaspettato, lasciando pazienti senza assistenza e finanziamenti attivi. Un'ombra di truffa si addensa sulla vicenda, mentre la procura di Catania avvia un'inchiesta. In un momento in cui la salute dentale è sempre più al centro delle attenzioni, è fondamentale fare attenzione a chi ci si affida. La fiducia nel settore odontoiatrico è in gioco!

La catena di cliniche odontoiatriche Visodent, diffusa in tutta la Sicilia, ha improvvisamente chiuso i propri ambulatori. I telefoni risultano staccati e i pazienti sono rimasti con finanziamenti attivi e impianti lasciati a metà o ancora da cominciare. La procura di Catania ha aperto un’inchiesta sul caso, ipotizzando il reato di truffa. Visodent aveva sedi a Palermo, Catania, Trapani, Messina e Modica. Proponeva prezzi molto più bassi della concorrenza, ma soprattutto la possibilità di pagare l’intervento dentistico a rate, attraverso un finanziamento. Come funzionavano i finanziamenti Visodent. 🔗 Leggi su Quifinanza.it © Quifinanza.it - Visodent chiude all’improvviso, ipotesi truffa dietro le cliniche scomparse

Cliniche chiuse e pazienti lasciati senza cure, procura Catania apre indagine su Visodent

Una situazione allarmante quella delle cliniche Visodent, chiuse senza preavviso e pazienti abbandonati.

Studi Visodent chiusi, la Procura di Catania apre un’inchiesta per truffa

Centri Visodent chiusi in Sicilia, decine di pazienti rimasti senza cure: aperta un'inchiesta

