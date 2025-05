Visite guidate e un volume fotografico dedicato

Scopri l'incanto della natura all’Orto Botanico, un angolo verde che si rinnova! Fino al 2 agosto, visita gratuita e affascinanti tour guidati, un'esperienza perfetta per famiglie e appassionati di botanica. Non perdere l'occasione di esplorare la biodiversità e lasciati ispirare dal nuovo volume fotografico che racconta la bellezza di questo luogo. Immergiti in questa oasi di pace e scopri i segreti della flora locale!

Fino al 2 agosto l’Orto Botanico (con ingresso in viale Caduti in Guerra 127) sarà aperto dal mercoledì al sabato, dalle 10 alle 13 e dalle 15 alle 18, con accesso gratuito. E in questo primo fine settimana sono state organizzate visite guidate della durata di un’ora e mezza, in vari turni (oggi alle 16.30, e domani alle 10, alle 11.30, alle 15 e alle 16.30): necessaria la prenotazione ([email protected]). A corredo della riapertura è stato pubblicato un volume curato da Silvia Berselli e realizzato con fotografie di Luca Lumaca e suggestivi disegni originali (a pennarello e inchiostro di china) di Andrea Chiesi. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Visite guidate e un volume fotografico dedicato

Sabato 17 maggio, in occasione della Notte Europea dei Musei, il Palazzo Reale di Napoli e il Museo di Villa Pignatelli offrono aperture serali straordinarie.

