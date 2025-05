Visita guidata alla scoperta dei Torresani custodi della Ghirlandina

Sabato 31 maggio alle 19, scopri la Ghirlandina come mai prima d'ora! La visita guidata “I Torresani a Modena” ti porterà nel cuore della storia, rivelando i segreti di coloro che hanno custodito questa iconica torre per secoli. Un'esperienza unica che unisce cultura e emozione, in un periodo in cui riscoprire le radici storiche diventa fondamentale. Non perdere l'occasione di vivere la magia di Modena attraverso gli occhi dei suoi torresani!

Paganini Chorus Clarinet, visita guidata al Museo Diocesano a tema musicale e concerto

Il “Paganini Chorus Clarinet”, fondato nel 2008 da Piero Paolo Fantini e Giuseppe Laruccia, rappresenta un innovativo laboratorio didattico.