Viserba comune separato da Rimini il comitato ci riprova Il sindaco | Sempre agito nell' interesse di tutti

La questione della secessione di Viserba da Rimini riemerge, un tema che alimenta dibattiti accesi e passioni. Sotto la guida del Comitato Indipendenza Viserba, i cittadini cercano una maggiore autonomia. Questo desiderio di separazione è emblematico di un trend più ampio: la ricerca di identità locale in un contesto di crescente centralizzazione. Sarà interessante vedere come il sindaco risponderà a queste richieste, rimettendo al centro l'interesse collettivo.

E' un tema ciclico. Che torna a ripresentarsi. Il Comitato Indipendenza Viserba, con il suo promotore Gabriele Bernardi, chiede la "secessione" di Viserba da Rimini, andando a costituire un nuovo Comune. E' uno scenario che un fronte di cittadini aveva giĂ paventato nel passato: come nel 2011.

