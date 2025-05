Virtus Bologna ottiene licenza triennale in Eurolega e sfida Milano nei playoff

La Virtus Bologna conquista una licenza triennale in Eurolega e si prepara a sfidare l'Armani Milano nei playoff, in un confronto che promette emozioni forti. Questo traguardo non solo esalta il talento della squadra, ma segna anche un momento cruciale per il basket italiano, sempre più al centro dell'attenzione europea. La tensione è palpabile: chi avrà la meglio tra storia e ambizione? Non perdere questa sfida epocale!

Triennale di Eurolega per la Virtus. Squadra e organizzazione concentrata sulla serie di semifinale playoff che inizia domani alle Segafredo Arena contro l'Armani Milano, società che invece si sta muovendo sul mercato e a livello di diplomazia, in vista della prossima stagione. Se il presente si chiama infatti Milano, con la sfida agli ex Giampaolo Ricci, Nico Mannion e sopratutto il tecnico Ettore Messina, il futuro della Virtus, almeno per i prossimi tre anni, si chiama Eurolega. Gli azionisti di Eurolega hanno votato l'estensione della competizione a 20 squadre. Tra queste, per il prossimo triennio, ci sarà anche la società presieduta da Massimo Zanetti che al pari di Valencia, Monaco, Partizan e Stella Rossa Belgrado ha ricevuto una licenza triennale, mentre a Dubai è stato concesso un pass quinquennale.

