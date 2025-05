Violenze e molestie dopo il caso in ospedale serve un protocollo per ogni posto di lavoro

La recente vicenda all'Ausl di Piacenza ha acceso un faro su un tema urgente: la sicurezza nei luoghi di lavoro. La necessità di protocolli specifici contro violenze e molestie è ora più che mai evidente. Non si tratta solo di prevenzione, ma di creare ambienti in cui ogni professionista possa sentirsi al sicuro. È il momento di agire, affinché ogni posto di lavoro diventi un luogo di rispetto e dignità. Non possiamo aspettare oltre!

Gérard Depardieu condannato a 18 mesi di carcere per molestie e violenze, Bardot lo difende

Gérard Depardieu è stato condannato a 18 mesi di carcere, con pena sospesa, per molestie e violenze sessuali su due donne durante le riprese di un film nel 2021.

Catania, molestie sessuali in metropolitana: la solidarietà di Fce

Si legge su livesicilia.it: CATANIA – “Un atto che condanniamo senza se e senza ma, esprimendo massima solidarietà alla viaggiatrice che ha subito tali violenze”. Il direttore della Ferrovia Circumetnea (Fce), società che gestis ...

Prof denunciato per violenze sessuali: assolto. La testimonianza di una ragazza in aula: «I giudici? Risatine e battute all’orecchio»

Secondo msn.com: Santo Torrisi, docente di Medicina all'Università di Catania, è stato assolto dalle accuse di violenza sessuale e concussione mosse da sette sue ex studentesse. Le presunte ...

Assolta docente di medicina a Catania dopo accuse di violenze e molestie tra il 2010 e il 2014

Scrive gaeta.it: Un professore dell’università di Catania è stato assolto dal tribunale di Catania per insufficienza di prove riguardo accuse di violenze e molestie all’ospedale Vittorio Emanuele Ferrarotto tra il 201 ...