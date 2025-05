Violenza sessuale su minori e pornografia minorile | condanna a 14 anni e mezzo

La condanna a 14 anni e mezzo per un uomo accusato di violenza sessuale su minori segna un passo importante nella lotta contro un fenomeno inquietante e in crescita. Questo caso, avvenuto a Fasano, riporta l'attenzione su una problematica che coinvolge la sicurezza dei più giovani in un'epoca in cui il digitale può rappresentare sia un'opportunità che un rischio. È fondamentale restare vigili e uniti per proteggere i nostri figli.

FASANO - Un uomo, arrestato nel settembre 2024 dai carabinieri della compagnia di Fasano, è stato condannato a 14 anni e mezzo di reclusione per le accuse di violenza sessuale su minori, pornografia minorile e adescamento di minorenni. Il dispositivo della sentenza è stato emesso ieri, giovedì 29.

Udinese, il calciatore Oumar Solet denunciato per violenza sessuale

Il calciatore Oumar Solet, attualmente in forza all'Udinese, è al centro di un'indagine per violenza sessuale.

