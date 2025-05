Violenza in spiaggia in Salento | turista comasca avvicinata e molestata alla Baia dei Turchi Salvata dall’intervento dei bagnanti

Un'ombra inquietante si staglia sulle splendide spiagge del Salento. La recente denuncia di una turista comasca, molestata alla Baia dei Turchi, fa eco a un preoccupante trend di violenze estive. Fortunatamente, l'intervento tempestivo dei bagnanti ha salvato la giovane, ma è il momento di riflettere: le nostre coste devono essere luoghi di libertà e serenità, non di paura. La battaglia contro la violenza continua, e ognuno di noi può fare la differenza.

Gravedona (Como) – La denuncia della turista comasca, è stata solo l’ultima di una lunga serie di episodi di gravi molestie di cui si era reso protagonista negli ultimi mesi. Ma ora l’uomo un cinquantunenne di Bagnolo del Salento, è finito agli arresti domiciliari con l’accusa di violenza sessuale aggravata, in esecuzione di un’ordinanza di custodia cautelare del Tribunale di Lecce. I fatti risalgono al 13 maggio, quando una ventunenne residente in alto lago, in vacanza a Otranto, era stata gravemente molestata da un uomo mentre si trovava sulla spiaggia di Baia dei Turchi. L’aveva avvicinata alle spalle, cercando di strapparle il reggiseno, ed era stato allontanato da altri bagnanti intervenuti in soccorso della ragazza. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Violenza in spiaggia in Salento: turista comasca avvicinata e molestata alla Baia dei Turchi. Salvata dall’intervento dei bagnanti

Tragedia nel Salento, malore in sella alla bici: turista muore sulla strada per il mare

Tragedia nel Salento, dove un anziano turista ha perso la vita a Ugento, in provincia di Lecce, a causa di un malore mentre si trovava in sella alla sua bicicletta.

