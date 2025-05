Violenza di genere Meloni replica a Schlein | Non servono appelli Forse non capiamo ciò che sta accadendo

La recente replica di Giorgia Meloni alla leader dell'opposizione, Elly Schlein, sul tema della violenza di genere riaccende il dibattito su un problema sociale sempre più urgente. Mentre Martina Carbonaro rappresenta una storia che strazia il cuore, la Meloni sottolinea che le leggi esistenti non bastano: serve una vera presa di coscienza collettiva. In un'epoca in cui i diritti delle donne sono al centro di un acceso confronto, la vera sfida è smuovere le coscienze.

La storia di Martina Carbonaro “mi ha lasciato senza fiato e dico la verità, ci abbiamo lavorato tanto” sul tema “ma uno si sente disarmato. Sentivo anche Schlein che diceva: mettiamo da parte le divergenze. Le leggi ci sono, gli strumenti ci sono, il tema è più ampio e forse non lo stiamo capendo veramente”. Lo ha detto la presidente del Consiglio Giorgia Meloni in un incontro con la stampa ad Astana. “Rischiamo di non capire che cosa sta succedendo alle nuove generazioni. Quindi di non essere in grado di prevedere i pericoli. C’è un aumento di casi di violenza e di suicidi inspiegabili. Non ho le risposte, ma se non ci facciamo le domande non possiamo trovare risposte”, ha aggiunto la premier, chiudendo: “Sto scrivendo alla commissione Bicamerale per l’infanzia per chiedere a tutte le forze: lavoriamoci insieme. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Violenza di genere, Meloni replica a Schlein: “Non servono appelli. Forse non capiamo ciò che sta accadendo”

Meloni, premier time alla Camera: per Schlein “sanità smantellata” e per la premier sono “solo macumbe”

Alla Camera, il tanto atteso "premier time" di Giorgia Meloni si trasforma in un confronto acceso con Elly Schlein, che denuncia una sanità "smantellata".

