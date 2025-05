Violento impatto in moto sul pieno della fiancata di un’auto muore un imprenditore

Un tragico incidente ha spezzato la vita di Rocco Macella, imprenditore 60enne di Surbo, coinvolto in uno scontro mortale tra la sua moto e un'Audi. Questa notizia riporta alla luce il tema della sicurezza stradale, sempre più attuale, con l'aumento di incidenti sulle strade italiane. È fondamentale riflettere sull'importanza di una guida responsabile e della prudenza, per evitare che altre famiglie vivano un dolore simile.

SURBO – Un 60enne di Surbo, Rocco Macella, che si trovava in sella a una moto Bmw Gls, è deceduto in seguito a un grave incidente verificatosi nella tarda mattinata di oggi nel tratto iniziale di via Surbo, all’altezza di un’autocarrozzeria. Fatale è stato lo scontro con berlina un’Audi A6 a. 🔗 Leggi su Lecceprima.it © Lecceprima.it - Violento impatto in moto sul pieno della fiancata di un’auto, muore un imprenditore

Secondo lecceprima.it: Rocco Macella, di Surbo, titolare di alcuni bar, è spirato poco dopo un incidente avvenuto nella tarda mattinata nel tratto iniziale di via Lecce. Vana è stata la corsa verso l'ospedale dell'ambulanza ...

