Vincenzo Italiano si racconta in un’intervista esclusiva

Vincenzo Italiano si confida in un'intervista esclusiva, rivelando l'emozione che ha accompagnato la sua decisione di restare al Bologna. In un'epoca in cui il legame tra allenatori e tifosi è sempre più cruciale, le sue parole risuonano come un manifesto di appartenenza e passione. Non perdere l’occasione di scoprire il suo punto di vista su una stagione che si preannuncia ricca di sfide e aspettative!

Bologna, 30 maggio 2025 - "Quando ho visto, dal pullman, tutta quella marea rossoblù, ho provato un'emozione indescrivibile. Io avevo già deciso di rinnovare, ma lì la mia decisione si è suggellata". Così Vincenzo Italiano racconta, in un'intervista esclusiva al Carlino, domani in edicola, la sua scelta di firmare con il Bologna un prolungamento di contratto fino al 2027. Ma al Carlino il tecnico rossoblù parla di tutto: dalla notte prima della finalissima di Roma alle emozioni per la vittoria della Coppa Italia, passando per il rapporto con la città, fino al mercato e agli obiettivi per la prossima stagione in cui la sua squadra sarà impegnata su quattro fronti. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Vincenzo Italiano si racconta in un’intervista esclusiva

Bologna, a Vincenzo Italiano il premio ‘Bulgarelli Number 8’

Bologna, 16 maggio 2025 – Vincenzo Italiano riceve il prestigioso premio ‘Bulgarelli Number 8’, celebrando una stagione straordinaria con il Bologna.

Cerca Video su questo argomento: Vincenzo Italiano Racconta Intervista Cerca Video Caricamento del Video...

Aggiornamenti pubblicati da altri media

Beukema: "Ho ancora i brividi per la Coppa Italia. Italiano resterà con noi, sono certo"

Segnala sport.sky.it: Il difensore del Bologna si emoziona ancora ripensando alla finale di Roma. E per la prossima stagione ha un obiettivo chiaro: andare lontano in Europa League. Sempre con Vincenzo Italiano alla guida.

Vincenzo Italiano: "Il calcio è di chi ha più fame"

Si legge su repubblica.it: FIRENZE - Vincenzo Italiano, 44 anni, prima stagione sulla panchina della Fiorentina. Siciliano, nasce in Germania, dove la sua famiglia è emigrata per lavoro, ma a sei mesi rientra in Italia.

Italiano, intervista esclusiva al Corriere dello Sport

Riporta corrieredellosport.it: Appuntamento da non perdere in edicola: il direttore Ivan Zazzaroni ha intervistato Vincenzo Italiano. A due giorni dalla sfida con la Roma il tecnico del Bologna scherza su Ranieri, torna (anche ...