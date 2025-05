Vincenzo Italiano rinnova con il Bologna fino al 2027 | ingaggio e sfide future

Vincenzo Italiano resta al Bologna fino al 2027, un segnale forte di continuità in un calcio che vive di cambiamenti. La sua conferma non è solo una questione di contratto, ma rappresenta anche una nuova sfida per il club emiliano: costruire una squadra competitiva e ambiziosa. Con un allenatore così carismatico, i tifosi possono sognare in grande. E chissà, magari il Bologna tornerà a brillare come ai tempi d’oro!

La fumata bianca di fatto era arrivata già mercoledì, dopo i passi avanti e l’ottimismo delle ultime settimane, ieri è arrivata anche l’ufficialità: il rinnovo di Vincenzo Italiano con il Bologna è cosa fatta. "Il Bologna Fc 1909 comunica di aver raggiunto l’accordo con Vincenzo Italiano per il prolungamento del contratto fino al 30 giugno 2027". Ingaggio adeguato dai 2,3 milioni a 3 più bonus, che potrebbero arrivare a 3,5 e pure superiori, in base eventuali ulteriori trofei alzati e qualificazione alle Coppe Europee. Ieri è stato il giorno delle firme e delle parole: "Sono felice di continuare il nostro percorso: abbiamo tante competizioni stimolanti da affrontare e traguardi ancora da raggiungere, tutti insieme. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Vincenzo Italiano rinnova con il Bologna fino al 2027: ingaggio e sfide future

Bologna, a Vincenzo Italiano il premio 'Bulgarelli Number 8'

Bologna, 16 maggio 2025 – Vincenzo Italiano riceve il prestigioso premio 'Bulgarelli Number 8', celebrando una stagione straordinaria con il Bologna.

