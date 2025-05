Villaggio Falcone don Coluccia chiama ma la gente non risponde

A Villaggio Falcone, l'appello di don Antonio Coluccia, il prete antispaccio, sembra caduto nel vuoto. In un contesto di crescente disinteresse per la comunità , il suo invito a unirsi per ascoltare le mamme della scuola Emma Castelnuovo ha richiamato solo pochi cittadini. Un segnale allarmante che evidenzia l'importanza di ritrovare la voce collettiva e di impegnarsi attivamente per il futuro dei nostri giovani. Riusciremo a rispondere a questa chiamata

È sceso in strada per leggere una lettera delle mamme della scuola Emma Castelnuovo. In pochi, però, hanno risposto all’appello. don Antonio Coluccia, il prete antispaccio, nella serata di giovedì 29 maggio, insieme al presidente del VI municipio, Nicola Franco, si è presentato a Villaggio. 🔗 Leggi su Romatoday.it © Romatoday.it - Villaggio Falcone, don Coluccia chiama ma la gente non risponde

Villaggio Falcone, don Coluccia chiama ma la gente non risponde

