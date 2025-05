Villa Salus acquista l' ospedale Fatebenefratelli a Venezia

Villa Salus segna una svolta nel panorama sanitario veneto, acquisendo l'ospedale Fatebenefratelli di Venezia. Questo passo non solo amplia la rete assistenziale della Fondazione, ma risponde anche a un trend crescente di integrazione e specializzazione nei servizi sanitari. La sinergia tra le strutture permetterà di offrire cure più complete e personalizzate, un punto chiave per affrontare le sfide della salute contemporanea. Resta sintonizzato per scoprire come evolverà questo progetto!

Venerdì 30 maggio Villa Salus ha acquistato l’ospedale San Raffaele Arcangelo Fatebenefratelli di Venezia che così entra a far parte della Fondazione di proprietà della congregazione delle suore Mantellate serve di Maria di Pistoia che già gestiscono l'ospedale mestrino Villa Salus e hanno. 🔗 Leggi su Veneziatoday.it © Veneziatoday.it - Villa Salus acquista l'ospedale Fatebenefratelli a Venezia

Cerca Video su questo argomento: Villa Salus Acquista Ospedale Cerca Video Caricamento del Video...

Le notizie più recenti da fonti esterne

Villa Salus acquisisce l'Ospedale Fatebenefratelli a Venezia; Sanità : Fondazione Villa Salus acquisisce l’ospedale Fatebenefratelli di Venezia; Fondazione Villa Salus acquisisce l'Ospedale Fatebenefratelli a Venezia. 🔗Altre fonti ne stanno dando notizia

Villa Salus acquista l'ospedale Fatebenefratelli a Venezia

Da veneziatoday.it: Un’operazione di rilancio per mantenere solida la presenza della sanità cattolica nel centro storico veneziano ...

Villa Salus acquisisce l'Ospedale Fatebenefratelli a Venezia

Come scrive ansa.it: E' stata siglata oggi l'acquisizione da parte di Fondazione Villa Salus dell' Ospedale San Raffaele Arcangelo Fatebenefratelli di Venezia che così entra a far parte delle realtà gestite dalla Fondazio ...

Sanità: Fondazione Villa Salus acquisisce l’ospedale Fatebenefratelli di Venezia

Riporta genteveneta.it: È stata siglata oggi, venerdì 30 maggio, l’acquisizione da parte di Fondazione Villa Salus dell’Ospedale San Raffaele Arcangelo Fatebenefratelli di Venezia, che così entra a far parte delle realtà ges ...