Villa di Maser | tra riflessi e colori

Scopri il fascino senza tempo della Villa di Maser, un gioiello dell'architettura palladiana immerso in un paesaggio da sogno. Questa visita guidata ti condurrà nel magico mondo del Ninfeo, dove acqua e natura si intrecciano in un equilibrio perfetto. Un'esperienza che va oltre la bellezza visiva: riflette l'importanza dell'acqua nella cultura veneta, oggi più che mai attuale nell'ottica della sostenibilità . Non perdere l'occasione di immergerti in questa meraviglia

Una visita guidata speciale tra i paesaggi del Veronese e il giardino segreto del Ninfeo: un viaggio affascinante tra arte, natura e architettura, alla scoperta del ruolo centrale dell’acqua nel progetto palladiano di Villa di Maser. Durante la visita esploreremo: Il Ninfeo, dove la. 🔗 Leggi su Trevisotoday.it © Trevisotoday.it - Villa di Maser: tra riflessi e colori

Villa di Maser - Mattina nel verde, pomeriggio nell'arte

Scopri la bellezza di Villa di Maser con due domeniche immersive nel verde e nell’arte. L’8 e il 22 giugno 2025, goditi passeggiate panoramiche e l’incanto del rinascimento, unendo il fascino della natura alla ricchezza culturale dei colli di Maser.

