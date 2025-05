Vigilia di Champions da Ligabue a Matilde Gioli | tutti i vip tra i 40mila tifosi nerazzurri a Monaco

La finale di Champions League si avvicina e Monaco di Baviera si colora di nerazzurro! Tra i 40.000 tifosi dell'Inter, anche volti noti come Ligabue e Matilde Gioli, pronti a vivere un’emozione unica. Massimo Moratti ricorda il suo Mourinho, creando un ponte tra passato e presente. Un'onda di passione che travolge la città: chi vincerà il cuore dei tifosi? Non perdere il battito di un'intera fede calcistica!

I circa 40mila tifosi dell' Inter arrivati o in arrivo a Monaco di Baviera saranno sparsi per la città, ma ci sarà un punto nevralgico in cui, con l'avvicinarsi della finale di Champions, cominceranno ad esserci sempre più persone colorate di nerazzurro. Finale Champions Leagaue Inter, l'amarcord di Massimo Moratti: "Inzaghi come il mio Mourinho. Due vincenti" Le fan zone. In vista della finale di Champions League, infatti, l'Uefa organizza due distinte fan zone per i tifosi delle due squadre protagoniste. Quella del PSG sarà a Konigsplatz, mentre a Odeonplatz ci saranno i sostenitori della Beneamata.