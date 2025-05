Vigili del Fuoco Giuditta Lippo nominata Cavaliere della Repubblica

Un riconoscimento che brilla per il coraggio e l'impegno: oggi, il Vigile del Fuoco Juditta Lippo è stata nominata Cavaliere della Repubblica. La cerimonia, tenutasi nel prestigioso Palazzo di Governo di Avellino, ha visto undici eroi locali premiati per il loro straordinario contributo alla comunità. Questo gesto non solo celebra le eccellenze locali, ma sottolinea quanto sia fondamentale il ruolo dei cittadini nel costruire una società migliore. Non perdere la storia di chi fa la differenza!

Durante la mattinata di oggi 30 maggio, presso il salone degli Specchi del Palazzo di Governo di Avellino, il Prefetto Rossana Riflesso ha conferito undici Onorificenze dell'Ordine al meririto della Repubblica Italiana, a persone della nostra Provincia che si sono particolarmente distinte per la. 🔗 Leggi su Avellinotoday.it © Avellinotoday.it - Vigili del Fuoco, Giuditta Lippo nominata Cavaliere della Repubblica

