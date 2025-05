vigile del fuoco rimuove bandiera palestinese dal monumento a emanuele filiberto a torino poi la sventola – video

A Torino, un episodio curioso ha catturato l'attenzione: un vigile del fuoco, dopo aver rimosso una bandiera palestinese dal monumento a Emanuele Filiberto, l'ha sventolata tra gli applausi della folla. Questo gesto inaspettato riflette una tensione crescente intorno ai simboli nazionali e alle questioni geopolitiche, un tema centrale nel dibattito attuale. L'arte di comunicare attraverso i simboli non è mai stata così potente!

A Torino un vigile del fuoco è stato chiamato per rimuovere una bandiera palestinese che era issata sul monumento a Emanuele Filiberto in piazza San Carlo. Il vigile del fuoco ha poi sventolato la bandiera tra gli applausi dei presenti. Secondo quanto riporta il Corriere della Sera, l’intervento è stato richiesto per motivi “di sicurezza “. In piazza c’erano anche i giovani attivisti che da giorni mettono in atto un presidio permanente per denunciare il genocidio in Palestina chiedendo lo stop ai rapporti con Israele. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it