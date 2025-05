' Vieste Estate 2025' | il programma degli appuntamenti

Vieste si prepara a un’estate indimenticabile nel 2025! Il cartellone di eventi promette di incantare residenti e turisti, con un mix irresistibile di cultura e divertimento. Si comincia il 1° giugno con “Vieste en Rose”, dove vini rosati e musica creano un’atmosfera magica. Da non perdere il 2 giugno il talk show “Disobbedite!” con Manila Gorio e Attilio Romita: un’occasione unica per ascoltare storie di ribellione e creatività!

Al via il cartellone di eventi di ‘Vieste Estate 2025’. Si partirà l’1 giugno con ‘Vieste en Rose’, un evento dedicato ai vini rosati, tra degustazioni e musica. Il giorno seguente, il 2 giugno, i Giardini Pubblici ospiteranno ‘Disobbedite!’, un talk show con Manila Gorio e Attilio Romita, che. 🔗 Leggi su Foggiatoday.it © Foggiatoday.it - 'Vieste Estate 2025': il programma degli appuntamenti

Il Power Hits Estate 2025 è sold out, in vendita i biglietti per il Future Hits Live

Il Power Hits Estate 2025 di RTL 102.5 è già sold out, ma non è ancora finita! I biglietti per il Future Hits Live, che si terrà il giorno successivo all'Arena di Verona, sono ora disponibili.

Cerca Video su questo argomento: Vieste Estate 2025 Programma Cerca Video Caricamento del Video...

Altre fonti ne stanno dando notizia

VIESTE ACCENDE L’ESTATE 2025: CULTURA, GRANDI CONCERTI E SPORT PER OLTRE DUE MILIONI DI TURISTI; VIESTE SUMMER FEST 2025: The Kolors e Patty Pravoe Fabri Fibra. SI ACCENDE LA MAGIA DELL’ESTATE VIESTANA; Vieste accende l’estate 2025: cultura, grandi concerti e sport per oltre due milioni di turisti; Gli eventi del week-end a Foggia e in provincia: cosa fare sabato 24 e domenica 25 maggio. 🔗Approfondimenti da altre fonti

Presentato il programma di eventi di ‘Vieste Estate 2025’

Da trmtv.it: Due milioni e ottocentomila: sono i turisti che lo scorso anno hanno visitato e soggiornato a Vieste, perla del Gargano. Un numero impressionante che fa di Vieste la località più attrattiva in Puglia ...

VIESTE “Vieste Estate 2025”: un’estate lunga cinque mesi. Tutti gli appuntamenti!

Scrive statoquotidiano.it: “Vieste Estate 2025”: un’estate lunga cinque mesi. Tutti gli appuntamenti! “Vieste Estate 2025”: un’estate lunga cinque mesi. Tutti gli appuntamenti!

Presentato il calendario “Estate a Napoli 2025”

Si legge su napolivillage.com: Una nuova Estate a Napoli. Si rinnova la storica rassegna promossa e finanziata dal Comune di Napoli, con un ricchissimo cartellone di eventi dal 10 giugno al ...