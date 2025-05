Viene travolto da una valanga mentre scala il Gran Zebrù | disperso alpinista 28enne

Un giovane alpinista di 28 anni è scomparso dopo essere stato travolto da una valanga sul Gran Zebrù, un promontorio che attira sempre di più gli amanti della montagna. Questo tragico evento riaccende il dibattito sulla sicurezza in alta quota e sulla crescente popolarità delle scalate estreme. Le ricerche sono in corso: la natura sa essere tanto affascinante quanto implacabile. Rimanere informati è fondamentale per chi ama queste sfide.

Un alpinista 28enne risulta disperso dopo essere stato travolto da una slavina mentre scalava il Gran Zebrù. L'amico che era con lui in cordata ha allertato i soccorsi. Le ricerche sono ancora in corso.

