Viene preso a bastonate in testa a Viareggio poi sferra un pugno senza motivo a un passante 37enne nei guai

A Viareggio, la violenza improvvisa colpisce ancora: un uomo di 37 anni denunciato per rissa e lesioni dopo un'aggressione inspiegabile a un passante. Questo episodio si inserisce in un trend preoccupante di aumento della violenza urbana, che mette in discussione la sicurezza nelle nostre città. Riflessioni su come prevenire tali atti diventano sempre più urgenti. La domanda è: cosa stiamo facendo per proteggere i nostri spazi pubblici?

A Viareggio, un uomo di 37 anni è stato denunciato per rissa e lesioni dopo aver aggredito un passante e danneggiato un'auto. 🔗 Leggi su Notizie.virgilio.it © Notizie.virgilio.it - Viene preso a bastonate in testa a Viareggio poi sferra un pugno senza motivo a un passante, 37enne nei guai

