VIDEO | La protesta dei No Ponte | Opera inutile e dannosa le priorità sono altre

In un'era di crescente sensibilità ambientale, la protesta contro il Ponte ha acceso i riflettori su temi cruciali: sostenibilità e priorità sociali. Gli striscioni e le bandiere sventolano davanti alla Prefettura, mentre molti chiedono una politica che ascolti le vere esigenze della comunità. La domanda sorge spontanea: stiamo investendo nel futuro o in opere che potrebbero rivelarsi dannose? Un momento cruciale per ripensare le nostre scelte!

L'attesa davanti la Prefettura, gli striscioni, le bandiere e l'obiettivo sfumato di poter avere un confronto con il ministro Matteo Salvini. Questa la giornata di chi ha scelto di protestare contro il Ponte mentre il vicepremier incontrava a Palazzo del Governo istituzioni e autorità per le. 🔗 Leggi su Messinatoday.it © Messinatoday.it - VIDEO | La protesta dei No Ponte: "Opera inutile e dannosa, le priorità sono altre"

