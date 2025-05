VIDEO- Il sindaco Nargi chiede più tempo per i nuovi assessori

Il sindaco Nargi si trova al centro di una crisi politica che potrebbe cambiare il volto della giunta. La sua richiesta di tempo per i nuovi assessori, dopo la rimozione di tre membri, mette in luce un tema sempre attuale: la necessità di stabilità nelle istituzioni locali. In un contesto di sfide crescenti, il dialogo emerge come l'unica via possibile. Riuscirà a ricompattare la squadra per il bene della comunità? La risposta è nelle sue mani.

Tempo di lettura: < 1 minuto “ Quanto accaduto in giunta, con la mancata approvazione del mio nome come Presidente dell’Azienda consortile è grave, per questo ho deciso di rimuovere tre assessori fino alle dimissioni degli altri. Ma resto una donna del dialogo e vi chiedo ancora tempo per risolvere questa crisi e andare avanti per il bene della città”. Così il sindaco Laura Nargi, ad inizio seduta del Consiglio comunale chiede la parola e in un lungo intervento esprime il suo punto di vista. Si dice consapevole che “ il fatto è politico, dopo che sono stata oggetto di offese personale”. Cerca di aggrapparsi ai risultati che ritiene di avere raggiunto nel primo anno di governo cittadino, citando lo s blocco dei fondi regionali da parte del Governatore De Luca per i lavori dello Stadio Partenio. 🔗 Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - VIDEO- Il sindaco Nargi chiede più tempo per i nuovi assessori

Cerca Video su questo argomento: Video Sindaco Nargi Chiede Cerca Video Caricamento del Video...

Su questo argomento da altre fonti

VIDEO/ Nargi: “Costretta a revocare gli assessori, la Giunta non mi ha sostenuta”; Avellino Nargi | La crisi non è solo della maggioranza riguarda tutta la città; Inchiesta Acs ad Avellino | le difese chiedono assoluzione e contestano intercettazioni. 🔗Cosa riportano altre fonti

Avellino, Genovese attacca la Nargi: «Una firma e sfiduciamo Laura»

Riporta ilmattino.it: «La più semplice soluzione alla crisi è sfiduciare Nargi. Io ho già firmato, attendo gli altri». È la provocazione che il capogruppo del Patto civico, ...

Avellino, alta tensione tra Nargi e Festa. L'ex sindaco in un video: «Non voglio farla cadere»

Come scrive ilmattino.it: Nargi sceglie il silenzio mentre Festa torna a parlare attraverso un video fatto circolare su whatsapp. L'ex sindaco ribadisce la sua posizione: «Non c'è nessuna crisi politica, non c'è da ...

Avellino, Festa in campagna elettorale con Nargi: il video trasmesso durante l'ultimo incontro

Secondo msn.com: Irrompe Festa in campagna elettorale con un video trasmesso dalla sua “erede” Laura Nargi in chiusura della campagna elettorale. Immagini di repertorio che evocano la figura del sindaco ai ...