VIDEO | Droni-ambulanza con defibrillatore al via pure a Palermo il servizio di emergenza cardiaca volante

Palermo si prepara a rivoluzionare il soccorso medico con i droni-ambulanza: due velivoli equipaggiati di defibrillatori voleranno sopra la città per garantire interventi rapidi in caso di emergenze cardiache. Un passo innovativo che non solo migliora l'efficacia dei soccorsi, ma risponde a un bisogno crescente di soluzioni ad alta tecnologia nel campo della salute. L'idea di un "salvavita" volante rappresenta un'opportunità imperdibile per la sicurezza pubblica!

Due droni-ambulanza dotati di defibrillatore saranno operativi a Palermo e Marsala per intervenire più rapidamente in situazioni di emergenza cardiaca. Il nuovo servizio, destinato a contesti complessi come aree affollate, zone impervie o traffico congestionato, è stato presentato oggi al Molo.

