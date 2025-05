Vico Valassi e UniverLecco ricevono la Rosa Camuna dal governatore Fontana

Un riconoscimento prestigioso che celebra l'impegno e la passione: Vico Valassi e UniverLecco ricevono la Rosa Camuna dal Governatore Fontana! Questo momento sottolinea l'importanza della collaborazione tra istituzioni e realtà locali nel creare un futuro migliore per la comunità. La crescita di UniverLecco è un esempio emblematico di come l'innovazione possa fiorire anche nei contesti più tradizionali. Scopri come queste iniziative stanno cambiando il volto della nostra regione!

C'è anche Lecco, e un lecchese, fra i premiati dell'edizione 2025 del prestigioso Premio Rosa Camuna attribuito da Regione Lombardia ai suoi cittadini più meritevoli. A ricevere il riconoscimento, giovedì a Palazzo Lombardia, UniverLecco, realtà nata con l'obiettivo di favorire la presenza e lo.

UniverLecco premiata con la Rosa Camuna da Regione Lombardia

UniverLecco, riconosciuta come punto di eccellenza nel panorama universitario lombardo, è stata premiata con la Rosa Camuna 2025 dalla Regione Lombardia.

