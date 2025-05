Vicenza si schianta ultraleggero | gravi pilota e passeggero

Un incidente drammatico segna il cielo di Vicenza: un ultraleggero Cessna 172 si è schiantato vicino all'aeroporto di Asiago, lasciando il pilota e il passeggero gravemente feriti. Questo evento riaccende l'attenzione sul crescente utilizzo degli aerei ultraleggeri in Italia, una passione che attira sempre più appassionati. È fondamentale riflettere sulla sicurezza di queste pratiche, perché ogni volo deve essere sicuro per chi ama solcare i cieli.

Un velivolo ultraleggero, un Cessna 172, si è schiantato in prossimità dell'aeroporto di Asiago, in provincia di Vicenza, intorno alle 12.30. A bordo il pilota e un passeggero. I vigili del fuoco sono intervenuti sul posto e hanno liberato i due dalle lamiere in cui erano intrappolati. I soccorsi del 118 hanno prestato le prime cure al pilota e al passeggero. Il primo è stato elitrasportato nell'ospedale di Treviso, mentre il secondo è stato ricoverato nel nosocomio di Vicenza. Secondo una prima ricostruzione, il velivolo ha mancato l'atterraggio, finendo tra la vegetazione, oltre la pista. Le cause dell'incidente sono al vaglio dei carabinieri.

Ultraleggero si schianta in un campo, pilota e passeggero gravissimi

Bologna, 12 maggio 2025 - Una tranquilla domenica si è trasformata in un incubo ieri mattina, quando un ultraleggero si è schiantato nelle campagne di Massumatico di San Pietro in Casale.

