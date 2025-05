Vibo Valentia Gli studenti del Liceo Scientifico G Berto protagonisti del TeleGiornale degli Studenti | un successo firmato Città Attiva

Un'onda di freschezza e creatività ha invaso Vibo Valentia, grazie agli studenti del Liceo Scientifico "G. Berto" che si sono trasformati in reporter per il loro TeleGiornale. Un'iniziativa, firmata Città Attiva, che non solo valorizza il talento giovanile, ma si inserisce in un trend educativo sempre più forte: l'apprendimento attraverso il fare. Daniela Primerano celebra questa iniziativa sui social, dimostrando che il futuro dei media è nelle mani delle nuove generazioni. Chi sarà il

Una giornata ricca di emozioni e talento al Liceo Scientifico “G. Berto” di Vibo Valentia, dove gli studenti si sono trasformati in veri e propri giornalisti per dare vita al TeleGiornale degli Studenti. A darne notizia, con entusiasmo e orgoglio, è Daniela Primerano, che ha voluto condividere sui social la sua ammirazione per il progetto promosso dall’ Osservatorio Civico CITTÀ ATTIVA Vibo Valentia. «Ascoltate i ragazzi del Liceo “G. Berto” – scrive Primerano – che oggi hanno condotto magistralmente il TeleGiornale degli Studenti. Sono stati davvero bravissimi!» aggiungendo i complimenti anche alle professoresse che li hanno accompagnati in questo percorso formativo. 🔗 Leggi su Laprimapagina.it © Laprimapagina.it - Vibo Valentia. Gli studenti del Liceo Scientifico “G. Berto” protagonisti del TeleGiornale degli Studenti: un successo firmato Città Attiva

