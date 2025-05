Viareggio pugni e minacce con una spranga ai passanti

A Viareggio, la violenza è tornata a far parlare di sé: un uomo di 36 anni ha scatenato il panico in piazza Mazzini, minacciando passanti con una spranga. Questo episodio si inserisce in un contesto più ampio di crescente insicurezza nelle città italiane, dove le risse sembrano diventate un triste trend. Ma c'è un aspetto interessante: la reazione della comunità, sempre più pronta a denunciare e a non rimanere in silenzio di fronte alla violenza.

Viareggio, 30 maggio 2025 – Un uomo di 36 anni, di origine marocchina, è stato denunciato dalla polizia di Stato per lesioni. Secondo quanto spiegato il nordafricano, soccorso il 28 maggio scorso a Viareggio, in piazza Mazzini, dove gli agenti erano intervenuti per una presunta rissa, era risultato aver prima danneggiato un'auto e poi sferrato un pugno in viso ad un passante senza alcun apparente motivo. Avrebbe anche minacciato poco prima un connazionale con una spranga, avendo però poi la peggio: sarebbe stato infatti colpito con più bastonate alla testa da parte del minacciato che è poi fuggito. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Viareggio, pugni e minacce con una spranga ai passanti

Cerca Video su questo argomento: Viareggio Pugni Minacce Spranga Cerca Video Caricamento del Video...

Ulteriori approfondimenti disponibili online

Preso a pugni in strada da uno sconosciuto. 🔗Ne parlano su altre fonti

Viareggio, pugni e minacce con una spranga ai passanti

Riporta lanazione.it: Secondo quanto spiegato il nordafricano, soccorso il 28 maggio scorso a Viareggio, in piazza Mazzini, dove gli agenti erano intervenuti per una presunta rissa, era risultato aver prima danneggiato ...

Preso a pugni in strada da uno sconosciuto

Secondo toscanamedianews.it: VIAREGGIO: La rissa, le bastonate, le minacce spranga alla mano, infine il colpo in faccia ad un passante che è finito in pronto soccorso ...

Voghera, urla per strada armato di spranga e minaccia i passanti: arrestato dalla polizia

ilgiorno.it scrive: L'uomo non ha ferito nessuno ma è finito in carcere per resistenza e minaccia a pubblico ufficiale ... Si aggirava per strada armato di una spranga di ferro, urlando e spaventando non pochi ...