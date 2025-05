Viale Stazione diventa pedonale nei fine settimana Sperimentazione fino a dicembre

Viale Stazione si trasforma in un'accogliente oasi pedonale nei weekend! Fino a dicembre, addio auto e benvenuti a pedoni, biciclette e tavolini all’aperto. Questa iniziativa non è solo un modo per rilassarsi, ma segna un passo importante verso città più sostenibili e vivibili. Immagina di passeggiare senza rumori e smog: un trend che sta conquistando molte metropoli. Scopri come cambierà il tuo weekend!

Via le auto, dentro pedoni, biciclette e tavolini all’aperto. Viale Stazione cambia faccia nei fine settimana e diventa ufficialmente isola pedonale nel tratto tra piazzale Stazione e via degli Scavi, dalle 19 del venerdì alle 23 della domenica. Una sperimentazione che durerà fino al 31 dicembre. 🔗 Leggi su Padovaoggi.it © Padovaoggi.it - Viale Stazione diventa pedonale nei fine settimana. Sperimentazione fino a dicembre

Lavori al Pup di viale della Stazione Prenestina: cambia la viabilità

Sono iniziati i lavori di consolidamento strutturale nei box sotterranei del Pup di viale della Stazione Prenestina, modificando la viabilità della zona.

