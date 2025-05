Viaggio nella Cina di Hisense | l' innovazione che corre veloce Il reportage dal quartier generale e dalle fabbriche di Qingdao

Scoprire la Cina di Hisense è un viaggio nell'innovazione che corre a ritmi vertiginosi. In soli tre giorni, si viene travolti dalla sinergia tra tecnologia e produzione, riflettendo un trend globale verso l'efficienza e la rapidità. La fabbrica di Qingdao è un esempio tangibile di come il futuro si costruisca oggi. Un aspetto affascinante? Come la cultura cinese abbraccia il progresso, ponendo domande sul nostro approccio all'innovazione in Europa.

Bastano tre giorni per capire la Cina? Noi europei ne usciamo forse anche un po' frastornati ma anche impressionati per come batte veloce il tempo da queste parti. Ecco le impressioni dalle visite della sede e degli impianti produttivi di Hisense. 🔗 Leggi su Dday.it © Dday.it - Viaggio nella Cina di Hisense: l'innovazione che corre veloce. Il reportage dal quartier generale e dalle fabbriche di Qingdao

