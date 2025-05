Viabilità Roma Regione Lazio del del 30-05-2025 ore 20 | 25

Sei pronto a scoprire la realtà di chi vive e lavora a Roma? Oggi, il traffico sulla A1 Roma-Napoli è davvero intenso, ma non è solo un problema locale: rappresenta un trend più ampio di congestione urbana che affligge le grandi città italiane. Con le code tra Colleferro e Portonaccio, è evidente che la mobilità sostenibile è una priorità da affrontare urgentemente. Rimanere aggiornati sulle viabilità è fondamentale per ogni pendolare!

Astral infomobilità di nuovo Ben trovati dalla redazione di Astral infomobilità un servizio della regione Lazio apriamo con gli aggiornamenti per chi ha inviato sulla A1 Roma Napoli ancora traffico molto intenso con code a tratti tra il bivio per la diramazione Roma sud e Colleferro in direzione Napoli permangono anche le pile tra Portonaccio e la tangenziale est sul tratto Urbano della A24 in centro kg sono invariata anche sulla statale Pontina tra Pomezia e Aprilia in direzione Latina Ti amo quindi uno sguardo ai cantieri autostradali proseguono le attività per il rifacimento del collegamento all'altezza di Tor Vergata sulla cremazione Roma Sud pertanto questa notte resterà chiuso il tratto tra Torrenova il raccordo anulare In entrambe le direzioni fascia oraria 22:05 del mattino le alternative di percorso sono consultabili sul nostro sito alla pagina dedicata chiudiamo con gli eventi nella capitale attesi oltre 45000 spettatori per il concerto che si terrà domani sera alle 21 al Circo Massimo Molte le modifiche alla viabilità tra cui la chiusura al transito di via dei Cerchi scatta già dalle 14 di oggi e di via del Circo Massimo e Lungotevere Aventino dalle 20:30 di questa sera sul fronte del trasporto pubblico sono previste deviazioni alle linee bus di zona tra cui la 30-40 451 Inoltre su disposizione delle autorità te alle 22 circa di domani sera scatterà la chiusura della Stazione Circo Massimo della metro B a Matteo Rossi Astral infomobilità è tutto Grazie per l'attenzione un servizio della Regione Lazio https:storage. 🔗 Leggi su Romadailynews.it