Viabilità Roma Regione Lazio del del 30-05-2025 ore 19 | 40

Attenzione a tutti gli automobilisti! Se siete in viaggio sulla A1 Roma-Napoli, preparatevi a un intenso traffico tra i caselli di Frosinone e Valmontone. Le ripercussioni si sentono anche sulla diramazione Roma Sud a San Cesareo. Questo scenario è emblematico di come l’aumento dei viaggi nel weekend stia influenzando la viabilità nella Capitale e nel Lazio. Pianificate il vostro tragitto per evitare inconvenienti!

Astral infomobilità un saluto e ben trovati dalla redazione di Astral infomobilità un servizio della regione Lazio apriamo con gli aggiornamenti perché in viaggio sulla A1 roma-napoli ancora traffico molto intenso tra i No da 1 a 24 e Valmontone con ripercussioni sulla diramazione Roma Sud a San Cesareo tutto in direzione Napoli è più avanti nella stessa direzione e si procede a rilento anche tra Colleferro e Anagni i miglioramenti invece la situazione in uscita sulle tratto Urbano della A24 si rallenta al momento da Fiorentini a Tor Cervara mentre in direzione opposta file tra Portonaccio e la tangenziale ci possiamo sul Raccordo Anulare in carreggiata esterna si rallenta tra Laurentina e il video per la diramazione Roma Sud stessa situazione interna tra Nomentana e Prenestina permangono invece le code a tratti sulla statale Pontina tra Pomezia e Aprilia in direzione Latina chiudiamo con gli eventi della capitale attesi oltre 45000 spettatori per il concerto che si terrà domani sera alle 21 al Circo Massimo Molte le modifiche alla viabilità tra cui la chiusura al transito di via dei Cerchi scattata già dalle 14 di oggi e di via del Circo Massimo e Lungotevere Aventino te alle 20:30 di questa sera sul fronte del trasporto pubblico sono previste deviazioni alle le buste di zona tra cui la 30-40 451 Inoltre su disposizione delle autorità dalle 22 circa di domani sera scatterà la chiusura della stazione metro B Circo Massimo tra Matteo Rossi Astral infomobilità è tutto Grazie per l'attenzione A più tardi un servizio della Regione Lazio https:storage. 🔗 Leggi su Romadailynews.it © Romadailynews.it - Viabilità Roma Regione Lazio del del 30-05-2025 ore 19:40

Viabilità Roma Regione Lazio del del 13-05-2025 ore 11:25

Benvenuti all'aggiornamento sulla viabilità di Roma e della regione Lazio, del 13 maggio 2025, ore 11:25.

Cerca Video su questo argomento: Viabilità Roma Regione Lazio Cerca Video Caricamento del Video...

Altre fonti ne stanno dando notizia

Regione Lazio: Viabilità di Roma Capitale non di nostra competenza; Mazzette in cambio di appalti del comune di Roma e della regione Lazio: in carcere il “re” dell’asfalto; Viabilità Roma Regione Lazio del del 29-05-2025 ore 19 | 10; Viabilità Roma Regione Lazio del del 29-05-2025 ore 16 | 25. 🔗Altre fonti ne stanno dando notizia