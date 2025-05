Viabilità Roma Regione Lazio del del 30-05-2025 ore 19 | 10

Rimanere bloccati nel traffico è un'esperienza frustrante, ma è diventata purtroppo una realtà quotidiana per chi si muove tra Roma e Napoli. Oggi, le code sulla A1 tra San Cesareo e la diramazione Roma sud ci ricordano l'importanza di investire in infrastrutture più moderne. Con la crescente mobilità dopo la pandemia, è fondamentale non solo migliorare le strade, ma anche pensare a soluzioni alternative per una viabilità più fluida!

Astral infomobilità di nuovo Ben trovati dalla redazione di Astral infomobilità un servizio della regione Lazio apriamo con la A1 roma-napoli risolto precedenti incidenti permangono le code per traffico tra San Cesareo e il bivio per la diramazione Roma sud e tra Colleferro e Anagni tutto in direzione Napoli quindi ha dato nuovo incidente sulla A1 Firenze Roma km 500 tra Ponzano Romano il video per la diramazione Roma Nord in direzione Roma prestare Dunque attenzione i miglioramenti o la situazione sul tratto Urbano della A24 si rallenta al momento in uscita da Fiorentini a Tor Cervara e sulla Roma Fiumicino da via del Cappellaccio a Ponte della Magliana in direzione Eur ci spostiamo sul Raccordo Anulare situazione sostanzialmente invariata in carreggiata esterna ancora code a tratti tra la Roma Fiumicino e Pontina è più avanti tra Ardeatina e Dio per la diramazione Roma Sud mentre all'interno a file tra casse Bis Salaria e tra Bufalotta e Prenestina infine sulla statale Pontina code a tratti tra Pomezia e Aprilia in direzione Latina per il trasporto pubblico circolo in via di normalizzazione sulla ferrovia termini Centocelle In entrambe le direzioni chiudiamo con uno sguardo ai cantieri autostradali proseguono le attività per il rifacimento del collegamento all'altezza di Tor Vergata sulla diramazione Roma Sud pertanto questa notte e resterà chiuso il tratto tra Torrenova è il raccordo anulare In entrambe le direzioni in fascia oraria 22:05 del mattino In alternativa Perché diretto verso Roma dopo l'uscita obbligatoria Torrenova raggiungere il raccordo anulare attraverso la viabilità ordinaria Mentre chi diretto in A1 potrà percorrere la viabilità anche qui ordinaria ed entrare sulla diramazione Roma Sud allo svincolo di Torrenova per Matteo Rossi Astral infomobilità tutto Grazie per l'attenzione A più tardi un servizio della Regione Lazio https:storage. 🔗 Leggi su Romadailynews.it