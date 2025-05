Viabilità Roma Regione Lazio del del 30-05-2025 ore 18 | 40

La viabilità di Roma e del Lazio è sotto pressione, e il traffico sulla Roma-Napoli ne è la prova. Incolonnamenti e incidenti stanno creando disagi, ma questo non è solo un problema locale: riflette un trend nazionale di congestione stradale che colpisce le grandi città. Saper gestire il tempo di viaggio diventa essenziale! Rimanere aggiornati è fondamentale per una mobilità più fluida. Segui i nostri aggiornamenti per non farti sorprendere!

Astral infomobilità un saluto e ben trovati dalla redazione di Astral infomobilità un servizio della regione Lazio apriamo con la 1 Roma Napoli per Mango incolonnamenti in direzione Napoli tra il nodo A1 A24 Colleferro complici anche due incidenti precedentemente avvenuti il primo a Km 574 l'altro al km 594 ultimo risolto sul tratto Urbano della A24 per traffico in uscita code a tratti dalla tangenziale è stato Cervara e sulla Roma Fiumicino da via del Cappellaccio a Ponte della Magliana in direzione Eur segnalato Inoltre sulla diramazione Roma Nord Un incidente al km 4 tra Fiano Romano e Castelnuovo di Porto in direzione del raccordo anulare prestare Dunque Attenzione ci possiamo proprio sul Raccordo Anulare in carreggiata esterna ancora code a tratti tra la Roma e vai avanti tra Ardeatina e il bivio per la diramazione Roma Sud mentre l'interno a filet Racca servizio Salaria tra Bufalotta hai Prenestina e poi tra Tuscolana e Appia sulla statale Pontina Si procede a rilento dalla Castel di Decima hai più avanti incolonnamenti da Pomezia via apriliana tutto in direzione Latina situazione invariata nel quadrante sud della capitale disagi su via dell'aeroporto di Fiumicino da Portuense al ponte della Scafa è sulla Colombo da Mezzocammino ad Acilia in entrambi i casi in direzione Ostia chiudiamo con il trasporto pubblico circolazione ancora rallenta sulla ferrovia termini Centocelle In entrambe le direzioni fine sulla linea C della metropolitana questa sera i treni saranno sostituiti dalle 20:30 fino a fine servizio tra le linee bus AMC MC3 da Matteo Rossi Astral infomobilità è tutto Grazie per l'attenzione al prossimo aggiornamento