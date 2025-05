Viabilità Roma Regione Lazio del del 30-05-2025 ore 17 | 25

La viabilità nel Lazio continua a dimostrarsi un tema cruciale per la vita quotidiana dei cittadini. Oggi, sulla A1 Roma-Napoli, un incendio ha causato incolonnamenti significativi, evidenziando il bisogno di un'infrastruttura più sicura ed efficiente. Con l’aumento del traffico e i pendolari sempre più numerosi, è tempo di riflessioni e azioni concrete per migliorare le strade della nostra regione. La mobilità è il futuro!

Astral infomobilità un saluto e ben trovati dalla redazione di Astral infomobilità un servizio della regione Lazio apriamo con gli aggiornamenti sulla A1 Roma Napoli sono stati rimossi i veicoli in fiamme al momento permangono incolonnamenti in direzione Napoli per traffico tra il bivio per la diramazione Roma sud e Valmontone e più avanti tra Colleferro e Fiorentino qui anche per un incidente avvenuto al km 594 per traffico anche sul tratto Urbano della A24 code a tratti dalla tangenziale est a trasformare in direzione del raccordo anulare e sulla Roma Fiumicino da via del capello ponte della Magliana in direzione Eur ci possiamo sul Raccordo Anulare traffico al momento molto intenso in particolare in carreggiata esterna code a tratti tra la Roma Fiumicino Tuscolana mentre l'interno a file tra Cassia e salario Bufalotta i preventivi e poi tra Pontina nel quadrante sud della capitale traffico ancora intenso su via dell'aeroporto di Fiumicino da Portuense a via Trincea delle Frasche e sulla Colombo da Mezzocammino ad Acilia in entrambi in direzione Ostia sulla Pontina invece un incidente è la causa degli incolonnamenti da via Laurentina a via apriliana in direzione Latina mentre in direzione opposta file tra Pomezia Castel Romano è più avanti tra Spinaceto e il raccordo anulare tutto per traffico chiudiamo con il trasporto pubblico circolazione ancora rallentata sulla ferrovia termini Centocelle In entrambe le direzioni mentre tornata regolare sulla linea C è proprio sulla linea 5 stasera i treni saranno sostituiti dalle 20:30 fino a fine servizio tra le linee bus AMC MC3