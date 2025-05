Viabilità Roma Regione Lazio del del 30-05-2025 ore 16 | 25

Rimanere informati sulla viabilità è fondamentale, soprattutto in una città frenetica come Roma. Oggi, dopo un incidente che ha bloccato la A1, il traffico sta lentamente tornando alla normalità. Questo ci ricorda l'importanza di pianificare i nostri spostamenti e scegliere orari alternativi. Con l'estate alle porte e le vacanze in arrivo, tenere d'occhio la situazione stradale diventa cruciale per evitare imprevisti!

Astral infomobilità di nuovo Ben trovati dalla redazione di Astral infomobilità un servizio della regione Lazio apriamo con gli aggiornamenti sulla A1 Firenze traffico in via di normalizzazione tra Orte e Magliano Sabina in direzione Roma per un veicolo in fiamme precedentemente rimosso ti mandiamo in A1 prestare Attenzione ad un nuovo incidente avvenuto al km 539 e video per la diramazione Roma nord Guidonia Montecelio in direzione Napoli al momento non ci sono ripercussioni alla viabilità ancora sulla A1 Roma Napoli due veicoli in fiamme e stanno causando invece disagi alla circolazione il primo diramazione Roma Sud Valmontone che l'altro più avanti tra Anagni e Ferentino entrambi in direzione Napoli situazione analoga anche sul tratto Urbano della A24 ma per traffico code a tratti dalla tangenziale est a Tor Cervara in direzione del raccordo anulare e sulla Roma Fiumicino da via del Cappellaccio a Ponte della Magliana in direzione Eur ci possiamo sul Raccordo Anulare situazione sostanzialmente invariata in carreggiata esterna code a tratti tra la Roma Fiumicino mentre all'interno si rallenta tra Boccea e Casal del Marmo poi code a tratti tra casse Salaria tra Bufalotta hai Prenestina e poi tra il Pontina del quadrante sud della capitale traffico ancora intenso su via dell'aeroporto di Fiumicino da Portuense via Trincea delle Frasche e sulla Colombo da Mezzocammino ad Acilia in entrambi i casi in direzione Ostia Idem anche sulla Pontina rallentamenti tra il raccordo anulare Pomezia in direzione Latina in direzione o portatile tra Pomezia e Castel Romano mentre per lavori si sta in coda sulla Nettunense altezza Pavona In entrambe le direzioni chiudiamo con il trasporto pubblico circolazione ancora rallentata sulla ferrovia termini Centocelle rallentata anche sulla linea C della metropolitana nei due casi In entrambe le direzioni da Matteo Rossi Astral infomobilità è tutto Grazie per l'attenzione al prossimo aggiornamento un servizio della Regione Lazio