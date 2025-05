Viabilità Roma Regione Lazio del del 30-05-2025 ore 15 | 25

Attenzione automobilisti! La viabilità romana si conferma un tema caldo, con 6 km di coda sull'A1 Firenze-Roma, a causa di un veicolo in fiamme. Mentre ci prepariamo all'estate e ai viaggi on the road, è fondamentale restare aggiornati sugli sviluppi del traffico. Scegliere strade alternative, come l'uscita Orte, può fare la differenza nel tempo di percorrenza. Pianifica il tuo tragitto e viaggia in sicurezza!

Astral infomobilità un saluto e ben trovati dalla redazione di Astral infomobilità un servizio della regione Lazio sono al momento 6 km di coda sulla A1 firenze-roma tra Orte e Magliano Sabina in direzione Roma per un veicolo in fiamme al momento rimosso consigliata uscita Orte perché diretto verso la capitale e rientro a Magliano Sabina tu dopo aver percorso la viabilità ordinaria prima mi ami da 1 prestare Attenzione ad un incidente avvenuto al km 576 tra il nodo A1 A24 e la diramazione Roma Sud in direzione Napoli al momento non ci sono ripercussioni alla viabilità sul tratto Urbano della A24 disagi per traffico con code a tratti dalla tangenziale e sta per fermare in direzione del Raccordo Anulare ci possiamo proprio sul Raccordo Anulare traffico intenso In entrambe le carreggiate in particolare in esterna code a tratti tra la Roma Fiumicino e la coppia è avanti tra Prenestina il Dio per la 24 complice anche un precedente incidente avvenuto in complanare all'altezza dello svincolo per l'autostrada Roma Teramo mentre Terna file tra l'Aurelia e Casal del Marmo poi tra la cassa Ibiza Salaria che più avanti tra Nomentana e Prenestina il quadrante sud della capitale traffico intenso su via dell'aeroporto di Fiumicino da Portuense a via Trincea delle Frasche e sulla Colombo da Mezzocammino ad Acilia in entrambi i casi in direzione Ostia Idem anche sulla Pontina tra il raccordo anulare Castel di Decima in direzione Latina mentre per lavori ti sta in coda sulla Nettunense altezza ora In entrambe le direzioni chiudiamo con il trasporto pubblico circolazione al momento rallentata sulla termini-centocelle In entrambe le direzioni da Matteo Rossi e Astral infomobilità è tutto Grazie per l'attenzione abitar di un servizio della Regione Lazio