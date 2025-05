Viabilità Roma Regione Lazio del del 30-05-2025 ore 11 | 25

Attenzione automobilisti! La Salaria è attualmente interessata da lavori che causano un senso unico alternato, creando non pochi disagi. Le code si estendono tra Fonte di Papa e Settebagni. Non solo, anche il Raccordo Anulare mostra segnali di rallentamento. Questo scenario ci ricorda quanto sia cruciale investire nella modernizzazione delle infrastrutture. Rimanete aggiornati e pianificate i vostri spostamenti per evitare stress al volante!

Astral infomobilità un saluto e ben trovati dalla redazione di Astral infomobilità un servizio della regione Lazio disagi sulla Salaria per lavori che comportano il senso unico alternato code tra fonte di papà e lo svincolo di Settebagni nelle due direzioni ci spostiamo sul Raccordo Anulare in esterna si rallenta qui per traffico tra le uscite Laurentina e diramazione Roma Sud anche in interna ti rallenta tra Cassia Veientana e Salaria a seguire da Nomentana alla Tiburtina traffico rallentato può interessa il tratto Urbano della A24 da Portonaccio al bivio per la tangenziale est direzione centro la circolazione invece si presenta sulla Roma Fiumicino infine sulla Nettunense rallentamenti anche per cantieri attivi tra Pavone Cecchina In entrambe le direzioni da Gina Pandolfi Astral infomobilità è tutto Grazie per l'attenzione al prossimo aggiornamento un servizio della Regione Lazio

