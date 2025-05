Viabilità Roma Regione Lazio del del 30-05-2025 ore 09 | 40

Buone notizie per gli automobilisti del Lazio! Anche se oggi la viabilità è segnata da incidenti e rallentamenti, è importante ricordare come questi eventi ci spingano a riflettere sull'importanza di una guida responsabile. Con l'aumento degli incidenti sulle strade, cresce anche la consapevolezza della necessità di investire in infrastrutture e sicurezza. Rimanete aggiornati e viaggiate con prudenza: ogni chilometro conta!

Astral infomobilità Un saluto dalla redazione di Astral infomobilità un servizio della regione Lazio in apertura di Tortolì incidente su via Salaria tra collelungo esperienze nuova al momento ci sono code di smaltimento In entrambe le direzioni ci spostiamo sul Raccordo Anulare in carreggiata esterna cose per un altro incidente in via di risoluzione tra la Roma Fiumicino e la via del mare mentre proseguendo Più avanti si procede a rilento per traffico intenso tra via Ardeatine via Appia sul tratto Urbano della A24 code tra Portonaccio e la tangenziale est in direzione del centro quad a tratti anche sulle consolari Flaminia e Salaria rispettivamente tra il raccordo è via dei Due Ponti da Villa Spada la tangenziale est sempre in direzione del centro info su via Nettunense code anche per cantieri attivi e tra Cecchini e Frattocchie In entrambe le direzioni