Viabilità Roma Regione Lazio del del 30-05-2025 ore 09 | 10

Un saluto dalla redazione di Astral Infomobilità! Oggi la viabilità nel Lazio è complicata da un incidente su via, costringendo i conducenti a un transito a senso unico alternato. Questo episodio ci ricorda l'importanza della sicurezza stradale, un tema sempre più attuale in un'epoca in cui gli spostamenti aumentano. Restate aggiornati e pianificate i vostri viaggi con attenzione per evitare imprevisti!

Astral infomobilità un saluto e ben trovati dalla redazione di Astral infomobilità un servizio della regione Lazio in apertura un incidente su via Al momento si transita a senso unico alternato tra Poggio San Lorenzo Osteria Nuova code In entrambe le direzioni di spostiamo sul Raccordo Anulare in carreggiata esterna cose per un altro incidente tra lo svincolo per via della Magliana e lo svincolo per la via del mare sul tratto Urbano della A24 code tra Portonaccio e la tangenziale est in direzione del centro code anche sulle consolare Flaminia Salaria rispettivamente 3 raccordo via dei Due Ponti e da Villa Spada alla tangenziale est è sempre in direzione del centro infine su via Nettunense code a tratti tra Fontana di Papa è che in entrambe le direzioni da Sara sta noi Astral infomobilità è tutto Grazie per l'attenzione al prossimo aggiornamento