Viabilità Roma Regione Lazio del del 30-05-2025 ore 08 | 40

Nuovi aggiornamenti sulla viabilità di Roma! Oggi, il traffico rallenta lungo il Raccordo Anulare, creando disagi tra Fiumicino e la via del Mare. Con l'aumento dei viaggi estivi in vista, è fondamentale pianificare gli spostamenti con attenzione. Non dimenticate che ritardi imprevisti possono influenzare i vostri programmi! Restate sintonizzati per ulteriori informazioni e suggerimenti su come affrontare il caos urbano. La strada migliore è quella che si conosce!

Astral infomobilità un saluto e ben trovati dalla redazione di Astral infomobilità un servizio della regione Lazio partiamo dal raccordo anulare carreggiata interna detral vicolo Casilino al Vicolo Cassia in esterna si rallenta tra la Roma Fiumicino e la via del Mare più avanti all'altezza dell'uscita Prenestina ci spostiamo sul tratto Urbano della A24 code Tra poco faccio la tangenziale est in direzione del centro code anche sulle consolari Flaminia e Salaria rispettivamente tra il raccordo via dei Due Ponti e da Villa Spada la tangenziale est sempre in direzione ed è centro città in file sulla via del mare coda all'altezza di via di Acilia mentre Sulla via Ostiense Si procede a rilento tra via di Malafede e Vitinia in entrambi i casi in direzione del raccordo anulare Sara sta noi Astral infomobilità è tutto Grazie per l'attenzione al prossimo aggiornamento un servizio della Regione Lazio https:storage. 🔗 Leggi su Romadailynews.it © Romadailynews.it - Viabilità Roma Regione Lazio del del 30-05-2025 ore 08:40

Viabilità Roma Regione Lazio del del 13-05-2025 ore 11:25

Benvenuti all'aggiornamento sulla viabilità di Roma e della regione Lazio, del 13 maggio 2025, ore 11:25.

Cerca Video su questo argomento: Viabilità Roma Regione Lazio Cerca Video Caricamento del Video...

Ulteriori approfondimenti disponibili online

Regione Lazio: Viabilità di Roma Capitale non di nostra competenza; Mazzette in cambio di appalti del comune di Roma e della regione Lazio: in carcere il “re” dell’asfalto; Viabilità Roma Regione Lazio del del 29-05-2025 ore 19 | 10; Viabilità Roma Regione Lazio del del 29-05-2025 ore 16 | 25. 🔗Altre fonti ne stanno dando notizia