Il traffico a Roma continua a essere un tema caldo, con la viabilità della capitale che rimane un vero rompicapo per automobilisti e pendolari. Le code sul raccordo anulare e sulla A24 mostrano la necessità di soluzioni innovative per migliorare la mobilità urbana. In un'epoca in cui la sostenibilità è al centro del dibattito, è fondamentale riflettere su come rendere le nostre città più vivibili. Un viaggio che merita di essere esplorato!

Astral infomobilità un saluto e ben trovati dalla redazione di Astral infomobilità un servizio della regione Lazio in apertura il raccordo anulare in carreggiata interna code tra lo svincolo Casilina lo svincolo Cassia ci spostiamo sul tratto Urbano della A24 code tra fiorentini e la tangenziale est in direzione del centro stessa situazione su via Flaminia code a partire dal raccordo fino a via dei Due Ponti in direzione di quest'ultima su via Pontina Si procede a rilento tra Pomezia e Castel Romano in direzione Roma e infine sulla via del mare code via di Acilia via di Malafede in direzione del raccordo da Sara Spanò e Astral infomobilità è tutto Grazie per l'attenzione al prossimo aggiornamento un servizio della Regione Lazio https:storage. 🔗 Leggi su Romadailynews.it © Romadailynews.it - Viabilità Roma Regione Lazio del del 30-05-2025 ore 07:25

Viabilità Roma Regione Lazio del del 13-05-2025 ore 11:25

Benvenuti all'aggiornamento sulla viabilità di Roma e della regione Lazio, del 13 maggio 2025, ore 11:25.

