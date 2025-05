Via Mazzini Cristina Donà alle Visitandine

Oggi, nel suggestivo convento della Visitazione in via Mazzini, la rassegna "Dal silenzio" continua a incantare con un incontro imperdibile: Cristina Donà. Un'occasione unica per riflettere sul potere evocativo della musica e sulla sua connessione con la spiritualità. In un'epoca in cui la ricerca di serenità interiore è sempre più centrale, questo evento offre un'esperienza che va oltre il semplice ascolto, invitando a esplorare nuove dimensioni dell'anima. Non perdere l'op

Continua oggi la rassegna Dal silenzio che offre a tutti la possibilità di varcare le soglie del convento della Visitazione, in via Mazzini, oggi in gestione alla Fondazione Sant’Orsola. Verso il calar del sole è il riferimento per i quattro incontri che vogliono esplorare il rapporto tra musica e spiritualità. Intorno al pozzo del grande parco, si incontreranno quattro artisti, pronti a riflettere, insieme al giornalista Pierfrancesco Pacoda, sulla nascita dell’ispirazione artistica. Dopo gli appuntamenti con Dente e Cristiano Godano, tocca oggi alla raffinata cantautrice Cristina Donà. La serata è sold out. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Via Mazzini. Cristina Donà alle Visitandine

