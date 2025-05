Via Fiamme Gialle I giochi sono vetusti e il Comune non fa niente

I giochi di via Fiamme Gialle versano in condizioni precarie e il segretario del Partito Democratico, Alessandro Genovesi, non ci sta. In un periodo in cui la sicurezza dei bambini è al centro del dibattito pubblico, la richiesta di una manutenzione urgente rappresenta un segnale forte. È ora di investire nel futuro dei nostri piccoli, perché il gioco è fondamentale per la crescita. Non lasciamoli indietro!

Il segretario cittadino del Partito Democratico, Alessandro Genovesi, chiede all'amministrazione comunale di sistemare i giochi per i bambini in via Fiamme Gialle. "I giochi esistenti - spiega l'esponente dem - ormai vetusti, presentano evidenti segni di usura e danneggiamento. Nonostante le. 🔗 Leggi su Pordenonetoday.it © Pordenonetoday.it - Via Fiamme Gialle, "I giochi sono vetusti e il Comune non fa niente"

Bruciata dai vandali la nuova area giochi del parco Baden Powell: molloni “fusi” dalle fiamme e attrezzi in legno carbonizzati

Un triste risveglio per i residenti di Milano: l'area giochi del parco Baden Powell, inaugurata a settembre 2024, è stata distrutta dai vandali.

